До вашої уваги огляд матчу української Прем'єр-ліги за 28 лютого 2023 року, 15:00.
Фото: ФК Шахтар
28 лютого 2023, 17:26
У рамках перенесеного матчу дев'ятого туру чемпіонату України Шахтар протистояв Минаю.
Колектив Ігора Йовічевіча впевнено переграв господарів
та скоротив відрив від Дніпра-1 у турнірній таблиці.
Огляд матчу:
Минай — Шахтар 1:4
Голи: Трубін, 31 — Степаненко, 8, Сікан, 15, 60, Судаков, 40 (пен.)
Минай: Бандура — Гончар, Горін, Нємчанінов, Рогозинський (Мельник, 46) — Вітенчук — Воробчак (Голуб, 46), Байдал (Шишка, 46), Твердохліб (Паламар, 74), Гечев — Вишневський (Колесник, 79).
Шахтар: Трубін — Конопля, Бондар, Ракицький (Топалов, 61), Матвієнко — Степаненко (Назарина, 67) — Зубков (Гочолеішвілі, 61), Бондаренко, Джурасек, Судаков (Петряк, 79) — Сікан (Келсі, 62).