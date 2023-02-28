Україна

До вашої уваги перше інтерв’ю Руслана Ротаня у якості виконуючого обов’язків головного тренера національної збірної України.

Раніше на офіційному рівні стало відомо про те, що Руслан Ротань буде виконувачем обов'язків головного тренера національної збірної України.

41-річний фахівець дав перше інтерв'ю на новій для себе посаді та оголосив свій тренерський штаб.

— Руслане Петровичу, національна команда України — однозначно частина вас, адже ви були її капітаном і є одним із сотників збірної в її історії. Що значить для вас ось цей символічний момент переходу зі статусу капітана збірної на посаду її керманича?

— Насправді для мене це велика честь і гордість — те, що мені довірили національну збірну країни. Перш за все хочу сказати: за те, що я зараз є виконувачем обов’язків на гру з Англією, передусім потрібно дякувати нашим воїнам. Кому тяжко — так це їм. Нам же не слід боятися відповідальності за цей матч, тому що нашим воїнам набагато тяжче на передовій, аніж нам — підготуватися до гри та провести її. Однак ми розуміємо, що також будемо захищати честь країни, тому маємо підійти дуже відповідально.

— Чи є відчуття, що ви повертаєтеся до своєї родини, якою завжди була й є збірна України?

— Так, дійсно. Я завжди казав, і ці слова багато хто підтвердить, що із самого початку моєї кар’єри як гравця в збірній я завжди з великим задоволенням долучався до її лав. Тому зараз для мене це є честю. Я розумію, що в майбутньому поєдинку потрібно захищати честь усієї України.

— Як сприймаєте новий виклик у кар’єрі тренера? Адже, з-поміж іншого, перша офіційна гра відбудеться відразу на історичному стадіоні й проти родоначальників футболу...

— Я вважаю, що його треба сприймати просто як виклик. Англія — така сама команда, за перемогу над якою дають три очки. Не існує у світі непереможних команд, ми всі, разом із гравцями й тренерами, повинні розуміти, що проти цього суперника також можна грати та досягати результату. Ми будемо розраховувати на якісний футбол. Гра все покаже.

— Якої ви думки про нинішній стан збірної Англії?

— Станом на зараз це одна з найкращих збірних планети, і чемпіонат світу показав, що вона правильно розвивається. Це досить сильна команда, яка прогресує, а за якістю гри, мабуть, входить до топ-5.

— Коли ви плануєте визначитися з гравцями на матч з Англією?

— Я думаю, що десь до 5—6 березня ми вже знатимемо всіх футболістів, які будуть викликані на збір і ввійдуть до резервного списку. Ми поспілкуємося з майбутнім головним тренером і, думаю, дійдемо висновку до цих чисел.

— Яким чином відбуватиметься ваш контакт із Сергієм Ребровим?

— Власне, із нашої розмови з президентом УАФ Андрієм Павелком, а згодом — із Сергієм Ребровим і капітаном команди Андрієм Ярмоленком усе й розпочалося (усміхається). Саме так ми й погодили мою участь. Тож я буду на зв’язку із Сергієм Ребровим і перед оголошенням списку викликаних — обов’язково пройдемося по іменах,— й упродовж зборів, і перед матчем з Англією. Моє завдання — допомогти національній команді, і я готовий докласти для цього всіх зусиль. Саме тому я й прийняв пропозицію стати виконувачем обов’язків головного тренера.

— Хто ввійде до вашого тренерського штабу?

— Асистент Сергій Кравченко, тренери з фізпідготовки Євген Баришніков та Іван Баштовий, тренер воротарів Віталій Рева, тренери-аналітики Євген Гресь і Володимир Лазаренко.

— Водночас ви залишаєтеся головним тренером молодіжної збірної України. Хто керуватиме її діями за вашої відсутності, і чи здійснюватимете ви контроль за командою в березні дистанційно?

— Так, молодіжна збірна в нас також зараз на контролі. Ми працювали й готувалися до збору разом з Олександром Мелащенком, Василем Кардашем, Олексієм Чистяковим. Вони зараз і будуть керувати цією командою. До них додасться тренер воротарів Тарас Луценко. Днями ми проведемо конференцію в Zoom разом з усіма, ще раз пройдемося по гравцях, які будуть викликані на збір молодіжної команди. Ми здійснюємо коригування, уже маємо уявлення про те, хто буде викликаний на найближчі матчі цієї збірної. Але ж хочеться ще почекати, тому що є час, можуть бути травми. Думаю, що також на початку березня будемо готові відповісти на це питання вже заявкою.