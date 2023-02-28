Україна

Угода з Русланом Ротанем діятиме до того моменту, як прийде Сергій Ребров.

УАФ на своєму офіційному сайті оголосила про призначення Руслана Ротаня виконувачем обов'язків головного тренера збірної України.

Угода з 41-річним фахівцем, який наразі є головним тренером моодіжної збірної України, розрахована до того моменту, як прийде Сергій Ребров, переговори з якими проводить адміністрація УАФ.

Виконком УАФ погодився з пропозицією Комітету національних збірних провести перемовини з Ребровим стосовно призначення його головним тренером національної збірної України з укладенням контракту строком до 30 липня 2024 року з можливістю пролонгації за взаємною згодою до 30 липня 2026 року.

Додамо, що окрім збірних, вже двох, Ротань є головним тренером Олександрії, яку він очолив у грудні минулого року.

Раніше повідомлялося, що збірна України розпочне збори перед відбором Євро-2024 у Лондоні 19 березня.