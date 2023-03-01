Луганський клуб продовжує посилювати свій склад перед другою половиною сезону.
Павло Полегенько, ФК Зоря
01 березня 2023, 11:10
Луганська Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із захисником Павлом Полегеньком.
Деталі угоди із 28-річним українцем не розголошуються.
Останнім клубом футболіста був Львів, за який він провів дев'ять матчів цього сезону і відзначився одним асистом.
До цього Полегенько виступав за Маріуполь, Зірку, Динамо-2, Інгулець, Десну та Говерлу.
Раніше повідомлялося, що Зоря орендувала форварда Маккабі Тель-Авів.