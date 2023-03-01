Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 28 лютого 2023 року, 21:15.

У поєдинку 1/8 фіналу Кубка Англії Брайтон в гостях мінімально переграв Сток Сіті з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол у складі команди Роберто Де Дзербі забив Фергюсон у середині першого тайму, на 30 хвилині.

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До вашої уваги відео кращих моментів матчу Сток Сіті — Брайтон в Кубку Англії:

Сток Сіті – Брайтон 0:1

Гол: Фергюсон, 30

Сток Сіті: Бонем – Стерлінг (Клукас 68), Туанзебе (Тейлор 76), Вілмот, Хувер – Бейкер, Томпсон, Лоран (Смоллбоун 46) – Кемпбелл (Селіна 76), Браун (Лоу 83), Таймон

Брайтон: Стіл – Лемпті, Данк, ван Гекке, Гросс – Кайседо, Мак Аллістер – Мітома (Енсізо 75), Буонанотте (Велтман 69), Сармієнто (Велбек 79) – Фергюсон (Ундав 69)

Попередження: Лоран, Бейкер – Ундав