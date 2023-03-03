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Про зимові збори, про новачків та про перспективи команди у весняній частині сезону в ексклюзивному інтерв'ю для Football.ua розповів головний тренер одеської команди Роман Григорчук.

Для одеського Чорноморця весняна частина сезону стане, без перебільшення, вирішальною – команда нині знаходиться на передостанньому місці й весною "моряки" мають зробити все, щоб залишитися в УПЛ. Протягом міжсезоння в команді відбулися серйозні зміни в складі й уже в суботу, в матчі проти Вереса, вболівальники зможуть побачити оновлений Чорноморець.

Про зимові збори, про новачків та про перспективи команди у весняній частині сезону в ексклюзивному інтерв'ю для Football.ua розповів головний тренер одеської команди Роман Григорчук.

- Наскільки ви задоволені зимовими зборами команди і як оцінюєте готовність до весняної частини УПЛ?



- Все пройшло добре, без жодних організаційних проблем та згідно з нашими планами. Ми виконали усю роботу, яку планували. Частина збору пройшла в Туреччині, а з 8 лютого ми працюємо в Одесі.



- Чому команда не провела другий збір в Туреччині?



- Ми розглядали різні варіанти, в тому числі й більш довгий збір, але зупинилися на такому варіанті, що краще буде провести частину збору в Туреччині, а частину – в Одесі.



- Чорноморець підписав 8 нових гравців. Наскільки ви задоволені селекційною роботу та комплектацією команди на даний момент?



- Дуже добре, що нам вдалося підписати цих футболістів. Ми покладаємо великі сподівання на те, що кожен з них зробить свій великий вклад і допоможе вирішити наше завдання – залишитися в УПЛ. Звичайно, більш повну оцінку ми зможемо робити після того, як ці гравці відіграють ряд офіційних матчів.



Ми планували зробити ще деякі селекційні кроки, але з різних причин, не вдалося. Звичайно, ми будемо намагатися зробити ще деякі кроки, але трансферне вікно уже закрите, тому зараз можемо говорити лише про вільних агентів. Як правило, вільні агенти – це футболісти, які на даний момент знаходяться не в найкращому стані, або мають якісь інші проблеми. Через це, думаю, що попри наші старання, зараз навряд чи можна говорити про придбання нових гравців.

- Доволі несподіваним став відхід з команди Манджрекара Джеймса і Владислава Наумця. Наскільки це стало серйозною втратою для команди?



- Звичайно, відхід будь-якого гравця є відчутним. Окрім Джеймса і Наумця нас покинули кілька інших футболістів, з різних причин. Але ми повинні спокійно ставитися до цих ситуацій, адже це нормально для футбольного життя. Ми не повинні думати про те, хто пішов від нас, а повинні сконцентруватися на футболістах, що є в нашому розпорядженні і на яких ми дуже розраховуємо.



Зараз наше основне завдання – успішно інтегрувати в команду нових футболістів. Адже останні гравці, які до нас прийшли, знаходяться в команді лише 3-5 днів і це, звісно, замалий термін, щоб ми могли повноцінно на них розраховувати. Тому, повторюсь, основне завдання – вивести цих футболістів на необхідний рівень готовності і щоб вони якнайшвидше могли виходити в основному складі команди.

- Одним з таких гравців є Артур Авагімян, який повернувся в Чорноморець 1 березня . Для одеських вболівальників, його повернення – чи не найкраща новина цього міжсезоння. В якій він знаходиться формі і чи можна його очікувати в стартовому складі Чорноморця одразу?



- Фактично, Артур приєднався до нас сьогодні (розмова проведена 2 березня, — О.Ш. ). Він провів з нами одне легке заняття, по якому не можна робити висновки про його готовність. Для цього треба більше часу. Але я знаю, що він тренувався з Олександрією, він був постійно в тренувальному процесі, тому ми розраховуємо, що він підготовлений добре. Коли він вийде в складі й чи це буде в старті, чи ні – про це зараз не говоримо. Зараз можемо говорити, що ми розділяємо радість наших вболівальників від того, що Артур до нас приєднався. Знаємо, що його люблять в Одесі, він багато зробив для Чорноморця і сподіваємось, що зараз Артур буде однією з тих фігур, які допоможуть у вирішенні наших завдань.

). Він провів з нами одне легке заняття, по якому не можна робити висновки про його готовність. Для цього треба більше часу. Але я знаю, що він тренувався з Олександрією, він був постійно в тренувальному процесі, тому ми розраховуємо, що він підготовлений добре. Коли він вийде в складі й чи це буде в старті, чи ні – про це зараз не говоримо. Зараз можемо говорити, що ми розділяємо радість наших вболівальників від того, що Артур до нас приєднався. Знаємо, що його люблять в Одесі, він багато зробив для Чорноморця і сподіваємось, що зараз Артур буде однією з тих фігур, які допоможуть у вирішенні наших завдань.

- Розкажіть про двох новачків-легіонерів, що взимку приєдналися до команди – Луку Гучека і Гая Хадіду.



- Лука Гучек – класичний центральний захисник і ми розраховуємо на нього на цій позиції. Гай Хадіда – атакувальний півзахисник. Креативний футболіст, здатний збагатити нашу атаку.



- Гай Хадіда уже познайомився з Олексієм Гаєм?



- (сміється) Він сам просить його називати Хадіда, тому ми так його і називаємо, щоб не дублювалося його ім'я з прізвищем Олексія.



- Восени серйозну травму отримав Євген Паст. В якому він зараз стані й коли можна очікувати його повернення на поле?



- Важко говорити, адже він травмував хрестоподібну зв'язку. Як правило, відновлення від такої травми займає близько шести місяців. На такий термін відновлення ми й можемо сподіватися. Тому в найближчий час, на жаль, ще не можемо на нього розраховувати.



- Дякую за розмову й успіхів у весняній частині УПЛ!



- Дякую. Хочеться якнайшвидше подарувати нашим вболівальникам перемоги, адже розумію, наскільки це важливо для одеситів, тим паче для тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає Україну. Відчуваю себе в боргу перед ними й дуже хочу, щоб ми їх радували своєю грою і результатом.

Олександр Шевченко, Football.ua