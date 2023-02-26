Україна

Сергій Петько — гравець ФК Минай.

Минай» підписав контракт з Сергієм Петьком. У закарпатській команді він буде виступати під 32 номером. Про це повідомляється Instagram клубу.

Осінню частину сезону-2022/23 29-річний півзахисник розпочав у Чорноморці. Саме у складі одеської команди Петько дебютував в УПЛ. Сталося це 4 квітня 2015 року у грі проти Динамо.



Загалом в УПЛ Сергій провів 39 матчів, забив один гол та віддав одну результативну передачу. Також Петько захищав кольори Вереса, Волині та Жемчужини з Одеси.