Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та дніпровський Дніпро-1.

Олександрія та дніпровський Дніпро-1 відкриватимуть суботню частину програми шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги матчем на КСК Ніка.

Руслан Ротань, після нічиєї проти харківського Металіста 1925 (3:3), залучив до стартового складу Копину до правого флангу захисту, тоді як Калітвінцев зіграє над ним в атаці, а Кобзар очолить напад. Микита Шевченко дебютує в рамці воріт господарів поля.

Олександр Кучер, на тлі нічиєї проти кіпрського АЕК Ларнака, вирішив використати з перших хвилин Артема Довбика на вістрі атаки.

Олександрія: Шевченко — Копина, Бондаренко, Бабогло, Мірошніченко — Мустафаєв, Михайленко, Рибалка — Калітвінцев, Кобзар, Третьяков.

Запасні: Горох, Ковалець, Кулаков, Сігеєв, Волошин, Кожушко, Логінов, Шулянський, Скорко, О. Мартинюк, Цуріков, Єрмаков.



Дніпро-1: Макс Валеф — Хайнер, Сваток, Сарапій, Амаш — Рубчинський, Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Бланко — Довбик.