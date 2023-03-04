Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 16-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Олександрія та дніпровський Дніпро-1.
Артем Довбик, фото СК Дніпро-1
04 березня 2023, 11:07
Олександрія та дніпровський Дніпро-1 відкриватимуть суботню частину програми шістнадцятого туру української Прем'єр-ліги матчем на КСК Ніка.
Руслан Ротань, після нічиєї проти харківського Металіста 1925 (3:3), залучив до стартового складу Копину до правого флангу захисту, тоді як Калітвінцев зіграє над ним в атаці, а Кобзар очолить напад. Микита Шевченко дебютує в рамці воріт господарів поля.
Олександр Кучер, на тлі нічиєї проти кіпрського АЕК Ларнака, вирішив використати з перших хвилин Артема Довбика на вістрі атаки.
Олександрія: Шевченко — Копина, Бондаренко, Бабогло, Мірошніченко — Мустафаєв, Михайленко, Рибалка — Калітвінцев, Кобзар, Третьяков.
Запасні: Горох, Ковалець, Кулаков, Сігеєв, Волошин, Кожушко, Логінов, Шулянський, Скорко, О. Мартинюк, Цуріков, Єрмаков.
Запасні: Рибак, Кінарейкін, Каплієнко, Є. Пасіч, Федорів, Танчик, Назаренко, Підлепенець, Танковський, Когут, Кононов.
Дніпро-1: Макс Валеф — Хайнер, Сваток, Сарапій, Амаш — Рубчинський, Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Бланко — Довбик.
Гра Олександрія — Дніпро-1 почнеться о 12:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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