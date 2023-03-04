Україна

Ще один новачок для львівської команди.

Львів на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту із захисником Гільєрме Соузою.

Деталі угоди із 21-річним бразильцем не розголошуються. У львівській команді футболіст виступатиме під 30 номером.

Останнім клубом Гільєрме був Жил-Вісенте, за який він провів дев'ять поєдинків, відзначившись одним асистом. До цього Соуза виступав за Байя, де відіграв два матчі.

Свій найближчий матч Львів проведе проти Миная. Гра відбудеться 6 березня о 13:00 за київським часом.