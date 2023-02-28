Україна

Для львівської команди це 13 новачок під час зимової перерви.

Львів у своєму Instagram оголосив про підписання контракту із лівим захисником Оулою Абассом Траоре.

Деталі угоди з 27-річним гравцем збірної Буркіна-Фасо не розголошуються, але зазначається, що він підписаний як вільний агент. У новій команді він виступатиме під 95 номером.

Останнім клубом Траоре була гвінейська Харойя, за яку він провів дев'ять матчів. До цього він виступав за Сатілас на своїй батьківщині.

Також він Оула є гравцем збірної Буркіна Фасо, за яку дебютував 9 червня 2019 року. На його рахунку вісім поєдинків.

Зазначимо, що для львівської команди це вже 13 новачок під час зимової перерви.