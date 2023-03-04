До вашої уваги огляд матчу УПЛ за 4 березня 2023 року, 14:00.
ВЕРЕС - ЧОРНОМОРЕЦЬ, ФК ЧОРНОМОРЕЦЬ
04 березня 2023, 16:59
У рамках 16 туру української Прем'єр-ліги Чорноморець здолав Верес — 3:1.
За "моряків" забивали Бадібанга, Алефіренко і Гладкий. Єдиним голом в складі народного клубу відзначився Маткобожик.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
Верес — Чорноморець 1:3
Голи: Маткобожик, 61 — Бадібанга, 14, Алефіренко, 76, Гладкий, 90+3 (з пенальті).
Верес: Когут — Гагун, Курко, Маткобожик, Балан — Кльоц, Кучеров — Шарай (Лебеденко, 73) — Пасіч, Дахновський (Блізніченко, 73), Гайдучик (Шестаков, 73).
Чорноморець: Непогодов — Брагару, Гучек, Салюк, Путря — Кузик (Демченко, 81), Васильєв, Політило (Авагімян, 81) — Шторгін (Алефіренко, 73), Бадібанга, Юсов (Гладкий, 89).
Попередження: Пасіч, Кльоц, Шарай, Маткобожик — Путря.