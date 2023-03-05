Україна

Українець не зіграє в матчі АПЛ.

Евертон в рамках поєдинку двадцять шостого туру чемпіонату України зіграє на виїзді проти Ноттінгем Форест.

Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко не потрапив у заявку на гру. Ліворуч в захисті зіграє Бен Годфрі.

Зазначимо, що в цьому сезоні український захисник відіграв 26 матчів на клубному рівні, в яких отримав три попередження.

Нагадаємо, матч Ноттінгем Форест — Евертон розпочнеться о 16:00. Слідкуйте за основними подіями гри на нашому сайті.