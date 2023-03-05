Українець не зіграє в матчі АПЛ.
Віталій Миколенко, фото getty images
05 березня 2023, 15:20
Евертон в рамках поєдинку двадцять шостого туру чемпіонату України зіграє на виїзді проти Ноттінгем Форест.
Український захисник "ірисок" Віталій Миколенко не потрапив у заявку на гру. Ліворуч в захисті зіграє Бен Годфрі.
Зазначимо, що в цьому сезоні український захисник відіграв 26 матчів на клубному рівні, в яких отримав три попередження.
Нагадаємо, матч Ноттінгем Форест — Евертон розпочнеться о 16:00. Слідкуйте за основними подіями гри на нашому сайті.