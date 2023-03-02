Англія

Статистичні портали оцінили гру українців у минулому матчі АПЛ.

У перенесеному поєдинку сьомого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал розгромив Евертон з рахунком 4:0, а українець Олександр Зінченко віддав асист у моменті з голом Букайо Сака та взяв участь у трьох забитих м'ячах своєї команди.

У цьому протистоянні також взяв участь український лівий захисник "ірисок" Віталій Миколенко, у якого, як і у всього Евертона, оцінки виявилися значно нижчими.

Так, статистичний портал WhoScored оцінив гру Зінченка у 8,1, тоді як Миколенко отримав оцінку 6,1.

Портал SofaScore поставив Зінченку 7,6, а гру Миколенка оцінили в 6,3.

Портал FotMob поставив Зінченку оцінку 8,6, тоді як Миколенку – 6,9.

Дивитись відео голів та огляд матчу Арсенал — Евертон ви можете на Football.ua.