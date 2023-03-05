Україна

Фахівець взяв вину за поразку на себе та тренерський штаб.

Тренер Металіста 1925 Олег Голодюк поспілкувався із ЗМІ після розгромної поразки від Шахтаря в УПЛ — 0:7.

"Говорити особливо немає чого... Ви все бачили на власні очі, рахунок на табло. Ми поки що на різних полюсах знаходимося з Шахтарем. Десь, напевно, наша вина в цій грі. Повністю беремо провину за результат на себе.

Ситуація із травмованими? Ми сподіваємося, що найближчими днями вони приєднаються. Але це не причина сьогоднішньої поразки.

Всім хлопцям, які є в команді, ми всім довіряємо, вони повноцінні гравці клубу. Не в травмованих сьогодні була причина", — сказав Голодюк.

Відео голів та огляд матчу між Металістом 1925 та Шахтарем вже доступно на Football.ua.