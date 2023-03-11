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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 17-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та Олександрія.

Закарпатський Минай та Олександрія матчем у с. Минай розпочнуть програму сімнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Володимир Шаран, після поразки від Львова (0:1), залучив до стартового складу Кравчука до трійки центральних захисників, тоді як Воробчак зіграє праворуч у півзахисті.

Руслан Ротань, на тлі нічиєї проти дніпровського Дніпра-1 (2:2), використав із перших хвилин Цурікова ліворуч у захисті, а Кулаков з'явився на вістрі атаки.

Минай: Бандура — Гончар, Горін, Мельник, Кравчук, Булеза — Воробчак, Шишка, Вітенчук, Твердохліб — Вишневський.

Запасні: Кемкін, Дмитрук, Чуєв, Рогозинський, Петько, Голуб, Гечев, Колесник.



Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бондаренко, Бабогло, Цуріков — Мустафаєв, Михайленко, Рибалка — Калітвінцев, Кулаков, Третьяков.

Запасні: Горох, Савченко, Ковалець, Сігеєв, Волошин, Кожушко, Шулянський, Скорко, О. Мартинюк, Копина, Кобзар, Єрмаков.



Гра Минай — Олександрія почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.