Україна

Команда налаштовується на наступний сезон в УПЛ.

Полісся дуже вдало виступає в Першій лізі чемпіонату України та вже веде комплектування складу з прицілом на УПЛ.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, нові контракти були підписанні відразу з дев'ятьма футболістами складу.

Угоди з Будківським, Кудриком, Огірею та Грицуком підписані до літа 2025 року. Домовленість з Шасталом, Нестеровим, Яшковим та Шаповалом — до 2024 року, а з Гітченком — до кінця цього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Полісся поступилось Ворсклі у фіналі товариського турніру Winter Cup.