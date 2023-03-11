Україна

Фахівець відповів на питання журналістів.

Головний тренер луганської Зорі Патрік ван Леувен прокоментував перемогу над Львовом в УПЛ з рахунком 3:1.

"Це друга гра після зимової перерви. Я думаю, що в цілому, ми добре сьогодні провели гру. Використали 3 свої моменти — це хороший показник, але гадали, що можемо забивати ще. Зробили заміни, хотіли додати енергії та свіжих сил у матч, але не сталося як гадалося. Грою своєї команди, а точніше 65 хвилинами я задоволений, а до останніх 25 вже є питання, які будемо розглядати.

Чому здали під кінець поєдинку? У нас багато молодих гравців, які хочуть показувати свій рівень і тому командної гри в кінці трішки не вистачило. Були моменти, щоб забивати ще, але гра знизила швидкість. Чи думали гравці про наступний матч після третього голу? Не можу так, навіть, припустити. Гадаю, що вони хотіли продовжувати гру в такому ж темпі і реалізовувати моменти.

Мені всі атаки та моменти подобаються. Сподобалися дії Бутко на фланзі у першому таймі. Чудово віддавав на Герреро. Він отримав хороший шанс – пробив головою, але не забив. У другому таймі було багато шансів забити теж. Тому не тільки голи подобаються, а й гарні моменти загалом. У нас є 3 воротаря. Наразі Олександр Сапутін у повному обсязі виконує свої обов’язки. Так, звичайно, йому ще треба відчути рівень УПЛ, але впевнений, що тренери та хлопці завжди йому будуть допомагати та підказувати", — сказав ван Леувен.

Відео голів та огляд матчу між Зорею та Львовом можна дивитись на Football.ua.