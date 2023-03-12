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Керманич Кривбасу — про розгромну поразку від Шахтаря в рамках УПЛ (0:3).

У рамках 17 туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув розгромну перемогу над криворізьким Кривбасом.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернідуб поділився емоціями від результату цього протистояння, а також висловився про відмову своєї команди переносити матч із Кривого Рогу на прохання "гірників".

"Багато чого сьогодні не вдалось. Програли 0:3. Не той рахунок, який хотілося б бачити. Але що є, то є. Треба піднімати голову та рухатись далі. Шахтар — лідер чемпіонату України; клуб, який регулярно грає в Лізі чемпіонів. Вітаю їх сьогодні з перемогою, та бажаю, аби пройшли Феєнорд. Щодо нас, подивимось гру, розберемо помилки".

"Тому що перший тайм, хоч і зіграли 0:0, але це не той футбол, який я хочу бачити у нашому виконанні. Чогось боялись. Якщо ще сзаду зіграли непогано, то вихід з оборони в атаку був поганий. Тому й не було моментів, аби забити. Хоча й у Шахтаря особливо шансів не було. У другому начебто почали рухатись, але пропустили. Судаков шикарний гол забив".

"Але є помилка наших хлопців, що дали змогу завдати удар. Головне, що зіграли з Шахтарем у Кривому Розі. Хоча зі сторони Шахтаря було багато нюансів… Вони навіть оприлюднили свій графік перебування у Кривому Розі: коли їдять, сплять та ходять у туалет. Це, чесно кажучи, смішно. Їм так тяжко… Хлопці, тяжко там, де вас немає. Там, де зараз наші українські захисники роблять усе, щоб ми могли займатись своєю улюбленою роботою".

"Ці хлопці кожен день дивляться в очі смерті. Ось це тяжко. Так, за те, що Шахтар заробляє очки у скарбничку України, за це дякую. Думаю, кожен тренер УПЛ мене підтримає. А вони не думають, як іншим командам УПЛ важко?! Тяжко їздити по іншим містам?! Ось це мене обурює. Й така поведінка їх тренера з того, що я бачив... Це зовсім не личить Йовічевічу. Якщо ти вивчив українську мову, то вже будь українцем до кінця".

"Й відвертатись, коли йдеш до нього руку потиснути… Це його справа. Ну що ж, він же ображений. Мій посил до ФК Шахтар — не треба скиглити, бо нам "дуже легко". Ще раз дякую хлопцям ЗСУ, які нас боронять та дають можливість нам грати у футбол. Вони роблять усе, аби скоріше до нас прийшла перемога".

"Поразка від Шахтаря... Для мене це точно "холодний душ". Я радий за Шахтар, адже за них зараз грають усі найкращі українські футболісти, які є на даний момент. Вони дійсно показують непоганий футбол та заробляють очки у таблицю коефіцієнтів України. Вони – професіонали та роблять свою справу. Щодо нас, то у нас все попереду", — цитує слова Юрія Вернидуба офіційний сайт Кривбасу.

Дивитися відео голів та огляд матчу Кривбас — Шахтар ви можете на Football.ua.