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Півзахисник Дніпра-1 прокоментував поразку від Динамо Київ.

Дніпровський Дніпро-1 напередодні поступився київському Динамо в домашньому матчі сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги, остаточно втративши лідерську позицію в чемпіонаті.

Дніпро-1 — Динамо 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Півзахисник СК Олександр Піхальонок після завершення протистояння поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Сьогодні програли гру. Відверто скажу, що у мене був момент, коли стовідсотково повинен був забивати, у інших хлопців були моменти, коли треба було бити, але грали або під себе, чи обирали інші варіанти… Із цього й складається доля матчу.

У Динамо було один-два моменти, які вони зуміли реалізувати, тому ми й програли матч. Можна сказати, що ми самі сьогодні програли матч.

Суперники персонально грали дуже щільно. Зазвичай такі матчі так і проходять, коли результат тисне на обидві команди. Обидві команди грають дуже обережно і усе вирішують дрібниці — вони забили, а ми ні.

Але зараз тільки початок другого кола й можна ще надолужити згаяне. Усе ще попереду. Треба далі працювати й попереду ще багато ключових матчів. Нічого страшного не сталось", — заявив український виконавець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 гратиме гостьовий матч проти рівненського Вересу.