Україна

Голкіпер СК прокоментував поразку від Динамо Київ.

Напередодні в домашньому матчі сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги дніпровський Дніпро-1 поступився київському Динамо, остаточно втративши лідерську позицію в чемпіонаті.

Дніпро-1 — Динамо 0:1 Відео гола та огляд матчу УПЛ

Воротар СК Владислав Рибак після завершення протистояння поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"На матч проти Динамо була подвійна мотивація. На мій погляд, наша команда сьогодні показала хороший футбол, але не вистачило трішки везіння. Проте нічого страшного, у нас попереду ще багато матчів, у яких ми можемо реабілітуватись.

Не вистачило все ж таки фарту, адже хлопці діяли сьогодні добре, віддавалися по максимуму і це було помітно. Якщо будемо так далі й продовжувати, то все буде добре.

Щодо мого сейву після удару Раміреса наприкінці гри, то я здогадувався, що відбудеться постріл і реагував завчасно.

Про те, що буду грати у матчі проти київського Динамо дізнався в роздягальні перед матчем. Я буду постійно боротися за місце в основному складі. Радий, що є такий непоганий конкурент, як Макс Валеф, адже це завжди дає стимул рости і викладатися на футбольному полі по-максимуму", — заявив український виконавець.

У наступному турі дніпровський Дніпро-1 гратиме гостьовий матч проти рівненського Вересу.