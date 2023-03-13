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Півзахисник Шахтаря прокоментував перемогу над Кривбасом.

Донецький Шахтар напередодні здолав криворізький Кривбас у гостьовому матчі сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги та одноосібно очолив чемпіонські перегони.

Кривбас — Шахтар 0:3 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Півзахисник "гірників" Георгій Судаков після завершення протистояння поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"До першого гола дуже складно давався матч, але ми грали чудово. Усі забули про втому, були максимально налаштовані й розуміли, що в разі перемоги ми виходимо на перше місце — наше місце, де ми і маємо бути завжди. Гадаю, результат сьогодні був максимально закономірним.

Мені здається, що нас навіть не потрібно було налаштовувати — усі розуміли, що це за матч. Передусім — за три очки в чемпіонаті. Дніпро-1 поступився Динамо, і ми розуміли, що нам потрібна лише перемога.

Після того як ми здолали такий доволі важкий шлях, то для перемоги було важливо передусім психологічно налаштуватися. Так воно й сталося: ми вийшли, на 100 відсотків віддалися — і ось такий результат.

Момент із своїм голом відпрацьовував на зборах у Туреччині. А зараз ми майже не маємо тренувань, тільки відновлення, тому важко працювати над якимись деталями. Але завжди тримав такі удари в голові і сподіваюся, що буде більше таких голів.

Боротьба за чемпіонство в рази цікавішою. Але, як я вже сказав, ми на першому місці — там, де й маємо бути. Зараз буде набагато легше грати: коли ти на першому місці, а інші — уже за тобою, коли тобі нікого не потрібно наздоганяти. Нехай тепер нас наздоганяють, а нам головне — не втрачати свої очки. І я сподіваюся, що вирішиться все в боротьбі.

Зараз дуже складно казати про очікування від матчу-відповіддю в Роттердамі. Напевно, уже завтра доїдемо й перелаштуємося на Феєнорд. Потрібно буде добре відновитися, бо сьогодні було важко. Але ми розуміємо, що на виїзді з Феєнордом буде вдесятеро складніше, тому перш за все слід відновитися — психологічно й фізично", — заявив український виконавець.

У наступному турі донецький Шахтар гратиме домашній матч проти львівського Руху.