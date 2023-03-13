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Керманич рівнян прокоментував нічию проти Ворскли.

Рівненський Верес напередодні вдома зіграв унічию проти полтавської Ворскли в рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Верес — Ворскла 2:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Головний тренер "червоно-чорних" Юрій Вірт після завершення протистояння прокоментував побачене на футбольному полі.

"Враження від гри двоякі. Самим футболом я задоволений. Однак результат міг би бути кращим.

Ворскла ліпше за нас працювала з м'ячем на старті. Вони грали агресивніше. Пропустивши перший гол, ми заграли більш розкуто — розуміли, що треба відіграватись. І нам це вдалося. Ми почали краще чіплятися за м'яч. Ще до перерви могли забити.

Під час перерви просив команду залишити в роздягальні рахунок першого тайму, великими силами йти вперед і забивати.

Вийшли — двічі забили. Хороші, трудові голи. За рахунку 2:1 Микола Гайдучик міг закривати гру. Такі моменти треба реалізовувати. Пропущений другий гол — результат помилки. Дуже розчаровані, звісно, незабитими пенальті.

Зараз усі в роздягальні з понуреними головами. А я кажу їм навпаки: "Підніміть голови"! Бо це вже історія. Ми грали проти дуже сильного суперника. І нічим йому не поступались.

Щодо пенальті — знаю, що це не наша сильна сторона. Ми і на зборах багато пенальті не забивали. І в Першій лізі не забивали. Це все психологія футболістів", — заявив український виконавець.

У наступному турі рівненський Верес гратиме домашній матч проти дніпровського Дніпра-1.