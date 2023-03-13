Україна

Клуб виступив з заявою.

Дніпро-1 офіційно підтвердив інформацію , що клубу заборонено реєструвати нових футболістів. Нагадаємо,

спортивний клуб має заборгованість в УЄФА. Борг утворився ще з минулого року, проте трансферний бан було накладено кілька днів тому. При цьому бан поширюється як на чоловічу, так і на жіночі команди. В дніпровській команді зазначили, що рішення заборонити реєструвати нових футболістів спричинено боргом перед клубом Морейренсе (Португалія) за трансфер Феліпе Піреса.

На офіційному сайті Дніпра-1 опублікована наступна заява:

"Спортивний клуб Дніпро-1 не відмовляється від зобов’язань та готовий здійснити платіж. Але клуб Морейренсе досі не надав весь пакет документів, які необхідні для здійснення ЗЕД-платежу (в умовах воєнного стану порядок розрахунків у зовнішньоекономічній сфері зазнав суттєвих змін).

Зазначимо, що фахівці нашого клубу спільно з УЄФА, який ознайомлений із ситуацією, працюють над вирішенням проблеми та перебувають на шляху до її розв’язання найближчим часом", — підкреслила пресслужба "спортклубівців".

Нагадаємо, що Дніпро-1 поступився Динамо і в матчі чемпіонату України і опустився на другий рядок у турнірі.