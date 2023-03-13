Україна

Прийшла сумна звістка для українського футбола.

У сорокарічному віці наш світ залишив колшній голкіпер Шахтаря та Кривбаса Андрій Лазарчук, повідоляє офіційний сайт криворожан.

Причина смерті не уточнюється.

В якості футболіста Лазарчук грав за Кривбас в 1999-2001 роках, потім перебрався в Шахтар, проте грав переважно за молодіжні команди. Також в його кар'єрі були Геліос та Ігросервіс.

Також на його рахунку два матчі на Євро-2021 у складі юнацької збірної України.

Після завершення кар'єри футболіста він працював тренером воротарів у Кристалі, Кривбасі та Миколаєві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Кот-д'Івуарі футболіст знепритомнів під час гри і помер дорогою до лікарні.