Україна

Футболіст вважає, що справа у моментах.

Вінгер київського Динамо Назар Волошин поділився враженнями від гри проти Зорі у рамках УПЛ.

"У чому причина програшу? Як на мене, ми не можемо створити достатню кількість моментів та реалізувати їх. Треба більше бити по воротах. Контроль м’яча – це добре, але потрібно забивати та вигравати вдома. Хто підбадьорював команду? Ніхто нічого не казав. Усі розуміють, що ми не можемо програвати на цьому стадіоні. Ми – Динамо Київ, маємо завжди перемагати та більше забивати.

Я вийшов із лави запасних та повинен був освіжити гру, бігти вперед, знайти свій момент та забити. Момент був, але забити не вдалося. Програли цього сезону двічі Зорі. Не можу сказати, в чому проблема. Як на мене, багато нових хлопців прийшли до команди – я повернувся з оренди, футболісти з юнацької команди перейшли до головної. Потрібен час, аби зігратися.

Чи є шанс змінити ситуацію до кінця сезону? Думаю, що так, ми зможемо все виправити. Будемо робити все від нас залежне. Ми повністю довіряємо тренерам, будемо робити все, що вони скажуть, та виправляти все", — сказав Волошин.

Відео голу та огляд матчу між Динамо та Зорею можна дивитись на Football.ua.

Також читайте коментарі головного тренера Динамо Мірчи Луческу та головного тренера Зорі Патріка ван Леувена.