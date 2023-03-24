Україна

Ще дві команди УПЛ проведуть спаринги під час міжнародної паузи.

Дві команди української Прем'єр-ліги вирішили провести контрольні матчі під час міжнародної паузи.

Криворізький Кривбас проведе спаринг проти Креміня, який відбудеться 25 березня, о 13.00 за київським часом, на стадіоні Гірник.

Також команда Юрія Вернидуба запрошує на стадіон 200 вболівальників. Допуск можна отримати на офіційному сайті клубу, заповнивши спеціальну форму.

Тим часом Колос запланував спаринг проти ЛНЗ. 25 березня до Ковалівки приїде один із лідерів Першої ліги. Час старту гри не розголошується, але відеоогляд гри буде на клубному каналі після матчу.

Після 18 турів Кривбас набрав 22 очки та посідає сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Колоса на один бал більше та шостий рядок.