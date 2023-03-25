Україна

Команди УПЛ провели товариські матчі під час міжнародної перерви.

Ще дві команди української Прем'єр-ліги – Колос та Верес – провели товариські матчі під час міжнародної паузи.

У першому матчі Колос із Ковалівки мінімально поступився черкаському ЛНЗ із рахунком 0:1. Єдиний та переможний м'яч був забитий на 84 хвилині, а його автором став Нехтій.

Також зазначимо, що на 75 хвилині Насонов із ЛНЗ не реалізував пенальті (воротар).

Колос — ЛНЗ 0:1

Гол: Нехтій, 84.

В іншій зустрічі рівненський Верес на своєму полі поступився львівським Карпатам з рахунком 0:3.

Перемогу львів'янам забезпечили голи у виконанні Тлумака, Дуця та Лебеденка, який зрізав м'яч у свої ворота.

Верес — Карпати 0:3

Голи: Тлумак, 24, Лебеденко, 49 (автогол), Дуць, 78.

Верес: Ющишин (Коркодим, 46) — Гагун, Хондак (Курко, 46), Вовченко (Савчук, 80), В.Шарай, Кльоц (Лебеденко, 46), Шух (Тишинінов, 46), Блізніченко (Вільховий, 80), С.Шарай (Дахновський, 46), Вадовський (Протасевич, 59), Шестаков (Гайдучик, 46).

Карпати: Ілющенков — Болденков (Махнєв, 82), Дуць, Саків, Галенков, Рябов (Лень, 70), Бобко (Шах, 74), Чачуа, Тлумак (Горбунов, 58), Тарануха (Кожанов, 30), Хобленко (І.Когут, 46).

Попередження: Блізніченко, Вовченко, Гайдучик — Тлумак, Ілющенков, Чачуа.

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