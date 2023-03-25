Україна

Команди УПЛ заповнили міжнародну паузу спарингами.

Дві команди української Прем'єр-ліги – Кривбас та Металіст 1925 – провели контрольні матчі під час міжнародної паузи.

Кривбас у своєму спарингу здобув перемогу над Кремінем із Першої ліги з рахунком 2:1. Перемогу команді Юрія Вернидуба принесли забиті м'ячі у виконанні Дмитра Хомченовського та Ріфета Капіча. У гостей єдиний м'яч забив Орест Панчишин.

Кривбас – Кремінь 2:1

Голи: Хомченовський, 52, Капіч, 55 — Панчишин, 87.

Тим часом харківський Металіст 1925 мінімально обіграв Чайку з Другої ліги з рахунком 1:0. Перемогу харків'янам приніс єдиний м'яч на 75 хвилині у виконанні гравця, який перебуває на перегляді.

Металіст 1925 — Чайка 1:0

Гол: гравець на перегляді, 75.

Металіст 1925: Мозіль, Капінус, Потімков Ю., Ткачук Є. (Шершень 60), Коваленко (Рудавський 46), Ткачук А. (Мартинюк 46), Ногейра (гравець на перегляді 60), Вачіберадзе (Ременюк 60), Кравченко (Русин 46), Абдуллаєв (Дмитренко 60), Чирук (Островський 46).

Чайка: Майборода, Музиченко (к), Хохлов, Мохокін, Тищенко, Вечурко, Пуди, Дубілей, Ндукве, Смитюх, Мнишенко.

Попередження: Чирук.