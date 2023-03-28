Україна

Команди УПЛ заповнили міжнародну паузу контрольними матчами.

Під час міжнародної паузи команди української Прем'єр-ліги – Олександрія та Чорноморець – провели по два контрольні матчі.

У п'ятницю, 24 матчі, команда Руслана Ротаня, який на той час керував національними збірними, обіграла Полтаву з рахунком 5:2. Голи у складі "міщан" забили Артем Шулянський, Владислав Калітвінцев, Вікентій Волошин, Дмитро Шостак та Єгор Гунічєв.

У суботу, 25 березня, Олександрія зіграла внічию з ще однією командою Першої ліги – Скоруком. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

Тим часом одеський Чорноморець на своїй базі в Совіньйоні також провів два спаринги, але за один день.

У першій грі "моряки" обіграли одного з лідерів Другої ліги – Реал Фарму з рахунком 3:0. Перемогу команді Романа Григорчука принесли голи у виконанні Олександра Гладкого, який оформив дубль та ще одного гравця, який перебуває на перегляді.

У другому матчі одесити обіграли Титан – переможця зимової першості області – з рахунком 7:1. М'ячі у складі "моряків" на рахунку Іллі Путрі (пенальті), Ореста Кузика (дубль) та Данила Алефіренка (покер).

Після 17 ігор Олександрія набрала 28 очок та посідає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Чорноморця – 18 очок після 18 зустрічей та 12 рядок.