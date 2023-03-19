Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 19 березня 2023 року, 13:00.

Чорноморець не програє вже 4 матчі поспіль. У 18 турі УПЛ "моряки" мінімально обіграли Чорноморець, перервавши чотириматчеву переможну серію петрівців.

Наразі команди є сусідами в середині турнірної таблиці. У Інгульця 19 балів, Чорноморець має у своєму активі 18 пунктів.

Відео голів та огляд матчу:

Інгулець — Чорноморець 1:2

Голи: Головкін, 83 — Хадіда, 2 (пен.), Алефіренко, 42



Інгулець: Паламарчук — Нагієв, Кучеренко (Кравчук, 80), Ковальов, Мельничук (Поспєлов, 55) — Клименко, Кухарук — Одарюк (Козиренко, 55), Смоляков — Марусич, Козак (Головкін, 65).



Чорноморець: Непогодов — Путря, Салюк, Гучек, Брагару — Кузик (Політило, 77), Васильєв, Демченко — Бадібанга, Хадіда (Юсов, 70), Алефіренко.



Попередження: Козак, Кухарук, Клименко — Салюк, Демченко