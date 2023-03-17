Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 17 березня 2023 року, 13:00.

18-й тур вітчизняної Прем'єр-ліги відкривали матчем в Ужгороді, де Металіст приймав Олександрію. За 90 хвилин команди так і не спромоглись на голи, тому рахунок в матчі так і не було відкрито — 0:0.

У наступному турі харківський Металіст зіграє домашній матч проти ковалівського Колоса, тоді як Олександрія зіграє проти полтавської Ворскли.

Металіст — Олександрія 0:0



Металіст: Єрмолов — Романюк, Порох, Мизюк, Картушов — Чайковський (Панасенко, 63), Ралюченко — Бойчук, Демченко (Багачанський, 90+4), Коркішко (Наумець, 46) — Прядун (Рязанцев, 88).



Олександрія: Шевченко — Мірошніченко, Бондаренко, Логінов, Цуріков — Мустафаєв (Волошин, 74), Михайленко (Рибалка, 63), Ковалець (Сігеєв, 62) — Калітвінцев (Кожушко, 63), Кулаков (Кобзар, 74), Третьяков.



Попередження: Коркішко, Мизюк, Ралюченко, Прядун — Кобзар