Кияни втратили свого лідера на найближчі ігри.
Віталій Буяльський, getty images
30 березня 2023, 18:59
Півзахисник Динамо Віталій Буяльський отримав триматчеву дискваліфікацію, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.
У заяві стверджується, що футболіст отримав покарання за "нецензурні й образливі вирази".
Зазначимо, що Віталій Буяльський емоційно відреагував на вилучення в матчі проти Дніпра-1, яке трапилось вже після фінального свистка.
Відмітимо, що один матч півзахисник Динамо вже пропустив — проти Зорі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бущан повернувся до загальної групи Динамо, а Бойко займається індивідуально.