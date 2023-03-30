Україна

Кияни втратили свого лідера на найближчі ігри.

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський отримав триматчеву дискваліфікацію, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

У заяві стверджується, що футболіст отримав покарання за "нецензурні й образливі вирази".

Зазначимо, що Віталій Буяльський емоційно відреагував на вилучення в матчі проти Дніпра-1, яке трапилось вже після фінального свистка.

Відмітимо, що один матч півзахисник Динамо вже пропустив — проти Зорі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Бущан повернувся до загальної групи Динамо, а Бойко займається індивідуально.