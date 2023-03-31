Україна

Захисник перебрався в УПЛ.

Металіст оголосив про підписання іспанського захисника Роберто Корраля на своєму офіційному сайті.

"25-річний футболіст є вихованцем іспанського Реал Вальядоліда. У структурі цього клубу Роберто Коррал знаходився до 2021 року та переважно виступав за Реал Вальядолід B, провівши загалом 102 поєдинки у складі команди.

Після оренди до Нумансії гравець покинув Іспанію та перейшов до клубу польської Екстракласи Корона. Протягом минулого року Роберто Коррал провів 21 поєдинок у складі цієї команди", — йдеться у заяві клуба.

Зазначимо, що футболіст буде виступати під 33 номером. Строк контракту не розголошується.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, Металіст 1925 підписав ексгравця Карпат Ткачука.