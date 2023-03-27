Україна

Футболіст приєднався до харківського колективу.

Металіст 1925 уклав контракт з 35-річним українським півзахисником Андрієм Ткачуком. Строк угоди — до кінця поточного сезону. Про це повідомляє пресслужба клубу.

35-річний опорний півзахисник на професійному рівні виступав за львівські Карпати, київський Арсенал, полтавську Ворсклу, казахстанський Акжайик та Атарау, одеський Чорноморець та Минай. Останні півтора року грав за львівські Карпати (31 матч, 2 голи).

На рівні УПЛ в активі Ткачука 245 матчів, у яких він забив 9 голів та віддав три результативних передачі. У єврокубках півзахисник зіграв 17 матчів, забив один гол та віддав чотири асисти.