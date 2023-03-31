Український хавбек розповів про свій перехід до Динамо.
Валерій Федорчук, ФК Динамо Київ
31 березня 2023, 09:55
Колишній півзахисник низки клубів УПЛ та Риги Валерій Федорчук після завершення кар'єри поділився своїми думками про тодішній перехід до київського Динамо.
"Я місяць лікувався і щойно закінчився контракт. Розумів, що мені буде краще продовжити лікування. На другий місяць полетів із дружиною та дітьми.
В аеропорту Сергій Ребров летів до Англії на матч Динамо з Манчестер Сіті. Ми попили кави, поговорили, він спитав, як справи, як відновлення. Потім розпрощались.
А через місяць лікар сказав, що вже можу починати працювати на футбольному полі, щоб вже звикав. Тоді я спілкувався з Вадимом Шаблієм і сказав, що я з Києва, а він має відношення до Динамо — мені потрібно з кимось підтримувати форму. Все одно, молодіжка, дубль — мені треба працювати з м'ячем. Спитав, чи може він допомогти. Він сказав, що подумає.
Потім я прилітаю до Києва, в мене була зустріч з Ігорем Суркісом, ми домовились і я підписав контракт з Динамо", - сказав Федорчук в інтерв'ю Ruh TV.
Нагадаємо, Федорчук виступав за Динамо з лютого 2016 року до серпня 2017 року. На його рахунку лише 11 поєдинків, в яких він забив один м'яч.