Україна

Український хавбек розповів про свій перехід до Динамо.

Колишній півзахисник низки клубів УПЛ та Риги Валерій Федорчук після завершення кар'єри поділився своїми думками про тодішній перехід до київського Динамо.

"Я місяць лікувався і щойно закінчився контракт. Розумів, що мені буде краще продовжити лікування. На другий місяць полетів із дружиною та дітьми.

В аеропорту Сергій Ребров летів до Англії на матч Динамо з Манчестер Сіті. Ми попили кави, поговорили, він спитав, як справи, як відновлення. Потім розпрощались.

А через місяць лікар сказав, що вже можу починати працювати на футбольному полі, щоб вже звикав. Тоді я спілкувався з Вадимом Шаблієм і сказав, що я з Києва, а він має відношення до Динамо — мені потрібно з кимось підтримувати форму. Все одно, молодіжка, дубль — мені треба працювати з м'ячем. Спитав, чи може він допомогти. Він сказав, що подумає.

Потім я прилітаю до Києва, в мене була зустріч з Ігорем Суркісом, ми домовились і я підписав контракт з Динамо", - сказав Федорчук в інтерв'ю Ruh TV.

Нагадаємо, Федорчук виступав за Динамо з лютого 2016 року до серпня 2017 року. На його рахунку лише 11 поєдинків, в яких він забив один м'яч.