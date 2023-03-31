Україна

Кіпер приніс команді нічию на останніх хвилинах гри.

У рамках 19 туру Юнацького чемпіонату України полтавська Ворскла U-19 зустрічалась у гостях з Олександрією U-19.

Все йшло до того, що господарі поля здобудуть мінімальну перемогу у матчі завдяки голу від Ярослава Базаєва на 71 хвилині.

Проте розв'язка матчу була досить "вогняною". На 90+2 хвилині воротар полтавців Дмитро Ященко пішов на кутовий та відзначився взяттям воріт.

Також відзначимо, що у цій грі було три видалення. Дві червоні отримали гравці Ворскли, а одну — футболіст Олександрії.