Україна

Харків'яни уклали угоду з молодим футболістом.

Харківський Металіст 1925 офіційно оголосив про підписання флангового півзахисника Вадима Сологуба.

Контракт із 19-річним футболістом укладений до кінця 2026 року та буде грати під 88 номером. Перехід відбувся на правах вільного агента.

Сологуб почав займатись футболом у Вінницькій області в ФК Будівельник. У чемпіонатах ДЮФЛУ грав за вінницьку Прем'єр-Ниву та львівські УФК-Карпати.

На дорослому рівні гравець пограв у Першій лізі за Гірник-Спорт та представляв юнацьку команду львівського Руху.

Раніше повідомлялося, що Металіст 1925 підписав ексгравця Карпат Ткачука.