Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 19-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють закарпатський Минай та петровський Інгулець.

Закарпатський Минай та петровський Інгулець відкриватимуть програму дев'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги.

Володимир Шаран, після перемоги над ковалівським Колосом (1:0), залучив до стартового складу Трубочкіна та Мельника в лінії захисту, тоді як Рогозинський долучиться до центральної ланки, а напад очолить Паламар.

Сергій Ковалець, на тлі поразки від одеського Чорноморця (1:2), вирішив використати з перших хвилин Білика в рамці воріт, тоді як Поспєлов та Ченбай з'являться серед п'ятірки захисників, Головкін долучиться до центральної вісі, а атаку очолить Кравчук.

Минай: Бандура — Гончар, Кравчук, Мельник, Трубочкін — Вітенчук, Шишка — Рогозинський, Твердохліб, Гечев — Паламар.

Запасні: Кемкін, Савченко, Горін, Булеза, Чуєв, Дмитрук, Колесник, Голуб, Коломоєць, Вишневський, Петько.



Інгулець: Білик — Нагієв, Ковальов, Поспєлов, Смоляков, Ченбай — Головкін, Кучеренко, Кухарук, Козак — Кравчук.