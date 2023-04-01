Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу української Прем'єр-ліги, що відбувся 1 квітня 2023 року, 14:00.

У рамках 19-го туру української Прем'єр-ліги полтавська Ворскла зазнала поразки від Олександрії.

Підопічні Руслана Ротаня відправили у ворота команди Віктора Скрипника три "сухі" м'ячі, завдяки чому головний тренер Олександрії здобув свою першу перемогу на цій посаді.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Олександрія — Ворскла в 29 турі англійської Прем'єр-ліги-2022/23:

Олександрія — Ворскла 3:0

Голи: Пердута, 25, а/г, Кулаков, 41, Логінов, 78

Олександрія: Шевченко - Мірошніченко (Кобзар, 75), Бабогло, Логінов, Цуріков — Рибалка — Кожушко (Калітвінцев, 58), Мустафаєв (Сігеєв, 75), Ковалець (Михайленко, 64), Третяков — Кулаков (Копина, 64)

Ворскла: Ісенко — Пердута, Хрипчук (Скляр, 76), Рамірес (Бацула, 46), Кравець — Павлюк, Юрченко — Родрігес (Олійник, 64), Степанюк (Челядін, 46), Сефері — Лопес (Кане, 58)

Попередження: Рамірес, Лопес