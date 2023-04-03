Україна

Хорватський спеціаліст є кандидатом на цю посаду.

Славен Біліч – кандидат на те, щоб очолити збірну України, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Якщо Федерація футболу України вирішить зробити зміни, то хорват вважатиметься фаворитом.

Будуть переговори, щоб вирішити ситуацію з тренером. Біліч — варіант, який обговорюється після того, як став вільним агентом, залишивши Вотфорд у березні.

Нагадаємо, що нині збірну України тренує виконувач обов'язків головного тренера Руслан Ротань.

Раніше чутки пов'язувалися Сергія Реброва із посадою головного тренера збірної України.