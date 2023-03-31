Україна

У середньому за матч української Прем'єр-ліги видається п'ять-шість карток.

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES на своєму сайті опублікував рейтинг чемпіонатів усього світу за середньою кількістю карток за матч.

Українська Прем'єр-ліга посіла десяте місце – 5,76 карток за гру. За жовтими картками – 5,41, а червоними – 0,35.

У європейському рейтингу УПЛ посідає третє місце, слідом за елітним та другим дивізіоном Португалії – 6,04 та 5,90 відповідно.

Найжорсткішим чемпіонатом світу є ліга Болівії – 7,01 карток за матч. У топ-3 входять чемпіонати Уругваю (6,48) та Венесуели (6,43).