Німеччина

Думка португальця про філософію "Роттен".

Захисник Баварії Жоау Канселу розповів, як проходить його адаптація в новій команді. Нагадаємо, взимку він перейшов у мюнхенський клуб із Ман Сіті.

"Я відчуваю, що мій старт у Баварії був позитивним. Футболістам завжди потрібен час, щоб освоїтися. Тому я постарався якнайшвидше влитися в команду і познайомитися з новими товаришами та системою. Досі все йшло дуже добре з командою та на особистому рівні.

Є три, чотири чи п'ять клубів, що виділяються, та Баварія, звичайно, серед них. Такі команди, як Баварія, Манчестер Сіті та Реал Мадрид. Їх завжди важко обіграти, і щороку вони є фаворитами на перемогу у Лізі чемпіонів. Для мене честь бути тут. Ми можемо конкурувати з будь-ким. Ми можемо обіграти будь-яку команду.

Коли представився шанс приєднатися до цього великого клубу, я одразу сказав "так". Я вже побував в Іспанії, Італії та Англії, а тепер захотів випробувати футбол і в Німеччині. У Баварії всі націлені на абсолютний успіх. Тут дуже важка робота на кожному тренуванні – мені дуже подобається такий менталітет. Я щасливий бути тут і грати у цій великій команді", — сказав Канселу в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

Раніше повідомлялось, що Баварія не викуповуватиме Канселу і не планує обговорювати зниження суми.