Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та петровський Інгулець.

Полтавська Ворскла та петровський Інгулець матчем на стадіоні Ворскла ім. А. Бутовського відкриють двадцятий тур української Прем'єр-ліги.

Віктор Скрипник, після поразки від Олександрії (0:3, залучив до стартового складу Павлюка та Чеснакова до центру захисту, тоді як Челядін долучиться до опорної зони, а Кане та Бацула складуть фланги атаки.

Сергій Ковалець, на тлі перемоги над закарпатським Минаєм (1:2), використав із перших хвилин Клименко в трійці центральних захисників, тоді як Одарюк зіграє праворуч у півзахисті, а Марусич очолить атаку.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Павлюк, Чеснаков, Кравець — Юрченко, Челядін — Кане, Степанюк, Бацула — Сефері.

Запасні: Домолега, Крупський, Рамірес, Яворський, Скляр, Феліпе, Кулаковський, Лопес, Олійник.



Інгулець: Білик — Нагієв, Ковальов, Поспєлов, Клименко, Смоляков — Одарюк, Кучеренко, Кухарук, Козак — Марусич.

Запасні: Паламарчук, Павлов, Ченбай, Коробенко, Сидоренко, Козиренко, Резепов, Мельничук, Головкін, Запорожець, Осипенко.



Гра Ворскла — Інгулець почнеться о 15:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.