Україна

Фахівець оцінив перемогу над Інгульцем.

Головний тренер Ворскли Віктор Скрипник прокоментував перемогу в УПЛ над Інгульцем з рахунком 1:0.

"Зрозуміло, що ми маємо всі наші сили залишити на полі. Розуміли, що легко не буде. Інгулець останнім часом виграв 3 з 4 матчів. Вони не мають того тиску, який маємо ми. Не можемо виграти, граємо, а десь воно, щось воно.



Нам прості голи забивають, а ми не можемо реалізувати хороші шанси. Якби сказали, що переможемо так, через боротьбу – підписався б одразу. Бувають матчі, коли важливий лише результат. Сподіваюся, ця перемога дасть нам більше ігрової впевненості.

Цілий тиждень хлопці тренуються на поганих полях із купинами, без обігріву та поливу. Дуже багато мікротравм, це відіграє велику роль. Чеснаков пропустив минулу гру через мікротравму, Яворський одужав, але перед цим підвернув ногу", — сказав Скрипник.

Відео голу Кравця та огляд матчу між Ворсклою та Інгульцем можна дивитись на Football.ua.