Дивіться відео найкращих моментів матчу УПЛ, що відбувся 8 квітня 2023 року, 13:00.
фото: ФК Динамо Київ
08 квітня 2023, 16:59
У рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги київське Динамо здобуло впевнену перемогу над закарпатським Минаєм.
Голи Антона Царенка і Владислава Ваната принесли до активу команди Мірчі Луческу три залікових пункти.
До вашої уваги відео кращих моментів матчу Динамо — Минай в 20 турі української Прем'єр-ліги-2022/23:
Динамо Київ — Минай 2:0
Голи: Царенко, 35, Ванат, 62
Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак — Сидорчук, Шепелєв — Беніто (Гармаш, 60), Царенко, Лонвейк — Ванат.
Минай: Бандура — Гончар, Ю. Кравчук, Мельник, Н’ємчанінов — Шишка (Горін, 46), Вітенчук (Петько, 65) — Гечев, Твердохліб, Булеза — Коломоєць (Вишневський, 65).
Попередження: Яцик — Горін