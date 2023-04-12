Україна

Сергій Станіславович — головний претендент на крісло головного тренера національної збірної.

Сергій Ребров таки може очолити національну збірну України. Як стверджує журналіст Мохаммед Хамад на своїй сторінці у твіттер, УАФ пропонує Реброву довготривалий контракт терміном на 10 років. Хамад посилається на слова коментатора Амера Абдулли.

Також до цього з'являлись чутки, що Ребров може керувати збірною до закінчення чемпіонату світу-2030, тобто співпрацювати з національною командою сім років.

Нагадаємо, Ребров отримав нагороду найкращому тренеру чемпіонату ОАЕ минулого сезону.