Україна

Керманич Львова — про поразку від Шахтаря в матчі УПЛ.

В перенесеному матчі 6 туру УПЛ остання команда чемпіонату зустрічалась з першою. Попри статус явного фаворита, перемога Шахтарю наді Львовом далась вкрай важко. Тим паче, що переможний гол був забитий на останніх секундах протистояння.

Головний тренер львівської команди Анатолій Безсмертний поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Я вважаю, наша команда сьогодні провела непогану гру. Десь не вистачало впевненості в собі, десь – майстерності та концентрації. Але за команду не соромно, тому, думаю, цю гру можна занести в актив. Хлопці зрозуміли, що вони можуть грати проти будь-якого суперника".



"Есеола? У нього травми, через це він не зміг вийти. Хоча ми дуже розраховували на нього і він мав допомогти, але травмувався і був нам не помічник", — цитує слова Безсмертного офіційний сайт Шахтаря.

Дивитися відео голів та огляд матчу Львів — Шахтар ви можете на Football.ua.