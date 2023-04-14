Україна

До вашої уваги трансляція матчу 21 туру УПЛ.

У суботу, 15 квітня, відбудеться матч 21 туру української Прем'єр-ліги, в якому харківський Металіст зіграє проти рівненського Вереса.

Гра відбудеться на стадіоні Авангард в Ужгороді. Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Головним арбітром матчу буде Олександр Солов'ян, а допомагатимуть йому Тарас Чопілко та Юрій Синишин.

Онлайн трансляція:

Після 20 ігор Металіст набрав 18 очок та посідає лише 14 місце у турнірній таблиці УПЛ, а у Вереса – 19 балів та 12 рядок.