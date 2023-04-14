Кастільо пройде медогляд для Шахтаря

Україна

Футболіст незабаром має перейти в українську команду.

Вже не перший день у ЗМІ обговорюють тему потенційного переходу молодого півзахисника ЛДУ Кіто Деніла Кастільо у донецький Шахтар.

ЛДУ Кіто офіційно повідомив про те, що трансфер ось-ось відбудеться. Гравець пройде медогляд для клубу у Молдові, куди вилетів сьогодні, 14 квітня.

Перемовини ще не завершились, деталі обговорюються клубами. Про суму трансферу ЛДУ Кіто поки теж не повідомляє.