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    14 квітня 2023, 20:30

    Кастільо пройде медогляд для Шахтаря

    Футболіст незабаром має перейти в українську команду.

    Деніл Кастільо, ЛДУ Кіто
    Деніл Кастільо, ЛДУ Кіто 14 квітня 2023, 20:30

    Вже не перший день у ЗМІ обговорюють тему потенційного переходу молодого півзахисника ЛДУ Кіто Деніла Кастільо у донецький Шахтар.

    ЛДУ Кіто офіційно повідомив про те, що трансфер ось-ось відбудеться. Гравець пройде медогляд для клубу у Молдові, куди вилетів сьогодні, 14 квітня.

    Перемовини ще не завершились, деталі обговорюються клубами. Про суму трансферу ЛДУ  Кіто поки теж не повідомляє.

    Раніше писали про те, що ЛДУ Кіто хоче зберегти частину прав на футболіста, щоб мати змогу отримати прибуток від подальшого перепродажу еквадорця.

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