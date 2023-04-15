Україна

Тренер Металіста висловився щодо результативного матчу.

Виконувач обов'язків головного тренера харківського Металіста Періца Огнєнович прокоментував результативну нічию у матчі УПЛ проти Вереса — 5:5.

Відзначимо, що Металіст та Верес встановили рекорд результативності цього сезону УПЛ.

"Що сказати, почали гру добре, відкрили рахунок, те що нам і треба було, а потім... Ви бачили погоду, почався дощ, стало важко контролювати м'яч. З такою якістю поля нам важко грати.

Не можу сказати жодного слова гравцям, тому що ви бачили яка погода, було легко зробити помилку, команді було важко грати на цьому полі.

Треба забувати про цю гру, вона закінчилася, ми нічого не можемо повернути назад. Просто потрібно, щоб настрій команди залишався таким самим, як на цю гру. Бажання гравців було видно, але був момент, який не дав нам виграти", — сказав тренер.

Відео голів та огляд матчу між Вересом та Металістом дивіться на Football.ua.